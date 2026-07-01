Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 07. 2026.

Ljubav: Bit će probuđena želja za novim iskustvima. Jedan neočekivan susret mogao bi ostaviti snažan dojam. U postojećim odnosima bit će vraćena vedrina. Osmijeh će postati najbolji odgovor na sve dvojbe.

Posao: Poslovni izazovi bit će prihvaćeni s lakoćom. Nova ideja mogla bi izazvati zanimanje utjecajnih osoba. Financijska situacija pokazivat će znakove poboljšanja. Razvoj događaja bit će povoljniji nego što će se očekivati.

Zdravlje: Razina energije bit će vrlo dobra. Kretanje i aktivnost pozitivno će djelovati na raspoloženje. Manje napetosti brzo će nestati. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva.