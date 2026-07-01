Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 07. 2026.

Ljubav: Skrivene emocije postupno će izlaziti na površinu. Jedna situacija donijet će jasnije odgovore nego što će se očekivati. Privlačnost će biti posebno izražena. Odnos koji je bio neizvjestan mogao bi krenuti u novom smjeru.

Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena odlučnost. Važna informacija mogla bi promijeniti tijek planova. Financijske prilike pokazivat će znakove napretka. Trud uložen posljednjih tjedana počet će donositi rezultate.

Zdravlje: Snaga organizma bit će na dobroj razini. Manje iscrpljenosti neće dulje potrajati. Psihička stabilnost bit će izraženija nego inače. Osjećaj sigurnosti pozitivno će djelovati na opće stanje.