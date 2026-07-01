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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 07. 2026.
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Ljubav: Intuicija će nepogrešivo otkrivati prave namjere drugih. U jednom odnosu bit će vraćena nježnost koja je nedostajala. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji će pobuditi maštu. Večer će donijeti osjećaj ispunjenosti.

Posao: Kreativnost će biti najveća prednost tijekom dana. Jedan prijedlog mogao bi biti prihvaćen brže nego što će se očekivati. Financijska pitanja razvijat će se u stabilnijem smjeru. Bit će otvorene nove mogućnosti za buduće planove.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno će se odraziti na cjelokupno stanje organizma. Razina energije postupno će rasti tijekom dana. Manje brige izgubit će na važnosti. Dan će završiti u osjećaju zadovoljstva i ravnoteže.

Dnevni Horoskop Ribe

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