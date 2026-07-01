Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 01. 07. 2026.
Ljubav: Povjerenje će igrati ključnu ulogu u odnosima. Jedna iskrena riječ mogla bi promijeniti tijek događaja. Slobodni Jarčevi mogli bi obnoviti kontakt iz prošlosti. Emocionalna sigurnost bit će sve izraženija.
Posao: Odgovornost će biti posebno cijenjena. Poslovni uspjeh bit će rezultat dugotrajnog zalaganja. Financijska pitanja razvijat će se stabilnije nego dosad. Jedna prilika mogla bi označiti početak novog razdoblja.
Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru otpornost. Psihička smirenost pozitivno će djelovati na svakodnevne obveze. Manje iscrpljenosti bit će brzo prevladane. Osjećaj stabilnosti bit će naglašen.
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