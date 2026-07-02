Dnevni horoskop, Ovan, 02. 07. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će pokrenuta snažna potreba za jasnoćom i iskrenošću. Neke skrivene emocije bit će nenadano otkrivene kroz sitne znakove. Osjećaj strasti bit će pojačan, ali i impulzivnost može biti naglašena.

Posao: Na poslovnom planu bit će pokrenute nove obaveze koje će zahtijevati brze odluke. Situacije pod pritiskom bit će rješavane instinktivno i bez mnogo odgode. Moguće je prepoznavanje nove prilike koja se ranije nije primjećivala.

Zdravlje: Energija će biti visoka, ali povremeni naleti iscrpljenosti mogu biti naglašeni. Tijelo će tražiti više kretanja kako bi se održala ravnoteža. Napetost će se povremeno osjećati u području glave i ramena.