Dnevni horoskop, Bik, 02. 07. 2026.

Ljubav: Stabilnost u odnosima bit će stavljena na test kroz neočekivane situacije. Emocionalna sigurnost bit će tražena više nego inače. Neki odnosi bit će produbljeni kroz tihe, ali važne trenutke.

Posao: Financijske teme bit će u prvom planu i pažnja će biti usmjerena na dugoročnu sigurnost. Određeni planovi bit će usporeni, ali ne i zaustavljeni. Strpljenje će biti nagrađeno kroz konkretne rezultate.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će izraženija kroz potrebu za odmorom. Prehrambene navike mogle bi doći pod povećalo. Tijelo će tražiti više ravnoteže i smirenog ritma.