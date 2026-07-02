Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. 07. 2026.
Ljubav: Privlačnost će biti pojačana i pažnja drugih bit će lako privučena. U odnosima će se tražiti potvrda vrijednosti i uzajamnog poštovanja. Strastveni momenti bit će naglašeni.
Posao: Prilike za isticanje bit će otvorene kroz javne ili vidljive aktivnosti. Autoritet će biti prepoznat, ali i testiran. Određeni izazovi tražit će hrabrost i odlučnost.
Zdravlje: Vitalnost će biti jaka, ali povremeno će se osjećati iscrpljenost nakon intenzivnih aktivnosti. Srčani ritam i stres bit će područja pažnje. Potrebno će biti balansiranje aktivnosti i odmora.
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