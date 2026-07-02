Dnevni horoskop, Lav, 02. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost će biti pojačana i pažnja drugih bit će lako privučena. U odnosima će se tražiti potvrda vrijednosti i uzajamnog poštovanja. Strastveni momenti bit će naglašeni.

Posao: Prilike za isticanje bit će otvorene kroz javne ili vidljive aktivnosti. Autoritet će biti prepoznat, ali i testiran. Određeni izazovi tražit će hrabrost i odlučnost.

Zdravlje: Vitalnost će biti jaka, ali povremeno će se osjećati iscrpljenost nakon intenzivnih aktivnosti. Srčani ritam i stres bit će područja pažnje. Potrebno će biti balansiranje aktivnosti i odmora.