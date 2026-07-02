Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 02. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna intuicija bit će izrazito naglašena i odnosi će se razvijati kroz suptilne znakove. Romantična energija bit će pojačana. Snovi i mašta imat će snažan utjecaj.
Posao: Kreativnost će biti u porastu i inspiracija će dolaziti neočekivano. Neke situacije bit će nejasne, ali će se postupno razjašnjavati. Intuitivni pristup donosit će rezultate.
Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana. Potreba za snom i oporavkom bit će izražena. Emocionalno stanje izravno će utjecati na energiju.
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