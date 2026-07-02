Dnevni horoskop, Ribe, 02. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna intuicija bit će izrazito naglašena i odnosi će se razvijati kroz suptilne znakove. Romantična energija bit će pojačana. Snovi i mašta imat će snažan utjecaj.

Posao: Kreativnost će biti u porastu i inspiracija će dolaziti neočekivano. Neke situacije bit će nejasne, ali će se postupno razjašnjavati. Intuitivni pristup donosit će rezultate.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana. Potreba za snom i oporavkom bit će izražena. Emocionalno stanje izravno će utjecati na energiju.