Dnevni horoskop, Jarac, 02. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna distanca povremeno će biti naglašena, ali stabilnost će se graditi kroz vrijeme. Odgovornost u odnosima bit će važna tema. Povjerenje će se razvijati polako.

Posao: Struktura i disciplina bit će ključne u svim projektima. Dugoročni ciljevi bit će u fokusu. Napredak će biti postupan, ali siguran.

Zdravlje: Umor se može nakupljati zbog obaveza. Kosti i zglobovi mogu biti osjetljiviji. Potreba za odmorom neće smjeti biti zanemarena.