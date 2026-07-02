Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna distanca povremeno će biti naglašena, ali stabilnost će se graditi kroz vrijeme. Odgovornost u odnosima bit će važna tema. Povjerenje će se razvijati polako.
Posao: Struktura i disciplina bit će ključne u svim projektima. Dugoročni ciljevi bit će u fokusu. Napredak će biti postupan, ali siguran.
Zdravlje: Umor se može nakupljati zbog obaveza. Kosti i zglobovi mogu biti osjetljiviji. Potreba za odmorom neće smjeti biti zanemarena.
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