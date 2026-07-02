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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 07. 2026.
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Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne, a skriveni osjećaji mogli bi izaći na površinu. Odnosi će biti pod utjecajem transformacije. Privlačnost će biti snažna i magnetska.

Posao: Tajne informacije ili skriveni detalji mogli bi postati važni. Fokus će biti na strateškim potezima. Kontrola nad situacijama bit će važna tema.

Zdravlje: Energija će varirati između intenziteta i iscrpljenosti. Potreba za regeneracijom bit će naglašena. Psihički pritisak povremeno će se osjećati.

Dnevni Horoskop škorpion

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