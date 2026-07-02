Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 02. 07. 2026.
Ljubav: Odnosi će biti pod utjecajem potrebe za ravnotežom i skladom. Moguće su situacije u kojima će se tražiti kompromis. Emocionalna dinamika bit će blago promjenjiva.
Posao: Suradnje će igrati ključnu ulogu u napretku. Diplomatski pristup bit će naglašen i donijet će rezultate. Neke odluke bit će odgođene zbog potrebe za usklađivanjem.
Zdravlje: Energetska ravnoteža bit će promjenjiva. Tijelo će reagirati na emocionalne oscilacije. Potreba za opuštanjem bit će izraženija.
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