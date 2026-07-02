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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 07. 2026.
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Ljubav: Odnosi će biti obojeni željom za slobodom i novim iskustvima. Spontani trenuci mogli bi donijeti nova poznanstva. Emocionalna otvorenost bit će naglašena.

Posao: Moguće su prilike vezane uz širenje znanja ili putovanja. Planovi će se razvijati u smjeru šire perspektive. Entuzijazam će biti visok.

Zdravlje: Fizička energija bit će stabilna, ali nemir može utjecati na koncentraciju. Potreba za kretanjem bit će izražena. Ravnoteža će se tražiti kroz aktivnost.

Dnevni Horoskop Strijelac

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