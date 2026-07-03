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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 03. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 03. 07. 2026.
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Ljubav: U emotivnim odnosima bit će naglašena neočekivana iskrenost koja će biti izrečena u pravom trenutku. Neki stari obrasci ponašanja bit će prepoznati i ostavljeni iza sebe. Osjećaj bliskosti bit će pojačan kroz sitne, ali značajne geste.

Posao: Na profesionalnom planu bit će otvorena vrata koja su ranije djelovala zatvoreno. Informacije koje su bile skrivene sada će postati dostupne. U pozadini će se odvijati važni dogovori koji će utjecati na daljnji tijek obaveza.

Zdravlje: Energija će se izmjenjivati u valovima, uz povremene nagle poraste vitalnosti. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Napetosti će se spontano otpuštati kroz kretanje.

Dnevni Horoskop Ovan

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