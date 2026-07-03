Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 07. 2026.
Ljubav: U emotivnim odnosima bit će naglašena neočekivana iskrenost koja će biti izrečena u pravom trenutku. Neki stari obrasci ponašanja bit će prepoznati i ostavljeni iza sebe. Osjećaj bliskosti bit će pojačan kroz sitne, ali značajne geste.
Posao: Na profesionalnom planu bit će otvorena vrata koja su ranije djelovala zatvoreno. Informacije koje su bile skrivene sada će postati dostupne. U pozadini će se odvijati važni dogovori koji će utjecati na daljnji tijek obaveza.
Zdravlje: Energija će se izmjenjivati u valovima, uz povremene nagle poraste vitalnosti. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Napetosti će se spontano otpuštati kroz kretanje.
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