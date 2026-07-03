Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 07. 2026.
Ljubav: U odnosima će se razvijati tiha stabilnost koja će djelovati umirujuće. Emocije će biti izražene suptilno, ali s dugotrajnim učinkom. Neke neizgovorene želje bit će prepoznate bez riječi.
Posao: Financijski i radni tokovi bit će usporeni, ali stabilni i sigurni. Uočavat će se prilike koje su ranije bile zanemarene. Postupci drugih osoba mogli bi utjecati na promjenu prioriteta.
Zdravlje: Osjećaj težine u tijelu povremeno će se pojavljivati, ali bez dugotrajnog učinka. Potreba za mirovanjem bit će izraženija nego inače. Ravnoteža će se uspostavljati kroz jednostavne rutine.
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