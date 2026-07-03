Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 07. 2026.
Ljubav: Komunikacija u odnosima bit će pojačana i donosit će neočekivane preokrete. Riječi će imati dublje značenje nego što će se u početku činiti. Susreti će biti obojeni znatiželjom i laganom neizvjesnošću.
Posao: Više zadataka bit će povezano u jednu dinamičnu cjelinu. Informacije će se brzo izmjenjivati i stvarati nove prilike. Neočekivani razgovori mogli bi promijeniti smjer planova.
Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, uz povremeni osjećaj raspršenosti. San i odmor bit će isprekidani kraćim fazama nemira. Tijelo će tražiti smirivanje ritma.
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