Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 07. 2026.

Ljubav: Komunikacija u odnosima bit će pojačana i donosit će neočekivane preokrete. Riječi će imati dublje značenje nego što će se u početku činiti. Susreti će biti obojeni znatiželjom i laganom neizvjesnošću.

Posao: Više zadataka bit će povezano u jednu dinamičnu cjelinu. Informacije će se brzo izmjenjivati i stvarati nove prilike. Neočekivani razgovori mogli bi promijeniti smjer planova.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, uz povremeni osjećaj raspršenosti. San i odmor bit će isprekidani kraćim fazama nemira. Tijelo će tražiti smirivanje ritma.