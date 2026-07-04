Dnevni horoskop, Ovan, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: U emocionalnim odnosima bit će pokrenuta neočekivana iskrenost koja će mijenjati dinamiku bliskosti. Neke riječi koje su dugo bile zadržane mogle bi biti izrečene u trenutku slabosti. Privlačnost se pojačava prema osobama koje djeluju nedostižno.

Posao: Na području obaveza pojavljuje se osjećaj ubrzanih odluka koje će biti donesene pod pritiskom okolnosti. Jedna situacija koja je stajala u mjestu počinje se naglo razvijati. Suradnici bi mogli pokazati neočekivanu inicijativu.

Zdravlje: Razina energije oscilira, a tijelo traži izmjenu između aktivnosti i potpunog odmora. Mogu se pojaviti znakovi umora koji će biti ignorirani do kasnijeg dijela vikenda.

Snovi i vizije: Simboli kretanja i vatre pojavljuju se u snovima, kao najava unutarnjih promjena koje se tek oblikuju.