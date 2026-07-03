Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 07. 2026.

Ljubav: Odnosi će biti obojeni željom za slobodom i širenjem iskustava. Neočekivani kontakti mogli bi pokrenuti nova emotivna kretanja. Razigranost će biti izražena kroz komunikaciju.

Posao: Otvarat će se prilike povezane s učenjem i putovanjima. Informacije iz inozemstva ili udaljenih izvora imat će utjecaj. Planovi će se širiti izvan prvotnih okvira.

Zdravlje: Vitalnost će biti stabilna, ali uz povremenu potrebu za odmorom. Kretanje će pozitivno djelovati na opće stanje. Energija će se obnavljati kroz promjenu okruženja.