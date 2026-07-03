FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocionalna intenzivnost bit će pojačana kroz neočekivane susrete. Skriveni osjećaji mogli bi biti otkriveni u pravom trenutku. Odnosi će biti obojeni magnetskom privlačnošću.

Posao: Tajni dogovori ili neizrečene informacije imat će važnu ulogu. Transformacije u radnom okruženju odvijat će se iza kulisa. Kontrola nad situacijom bit će djelomično izmijenjena.

Zdravlje: Energija će varirati između dubokog umora i naglih naleta snage. Procesi regeneracije bit će pojačani. Tijelo će prolaziti kroz unutarnju obnovu.

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno