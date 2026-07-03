Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna intenzivnost bit će pojačana kroz neočekivane susrete. Skriveni osjećaji mogli bi biti otkriveni u pravom trenutku. Odnosi će biti obojeni magnetskom privlačnošću.

Posao: Tajni dogovori ili neizrečene informacije imat će važnu ulogu. Transformacije u radnom okruženju odvijat će se iza kulisa. Kontrola nad situacijom bit će djelomično izmijenjena.

Zdravlje: Energija će varirati između dubokog umora i naglih naleta snage. Procesi regeneracije bit će pojačani. Tijelo će prolaziti kroz unutarnju obnovu.