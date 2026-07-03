Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. 07. 2026.
Ljubav: Odnosi će biti obojeni potrebom za ravnotežom i skladom. Neočekivane situacije potaknut će prilagodbe u emocionalnim vezama. Privlačnost će se razvijati kroz suptilne interakcije.
Posao: Suradnje će biti u prvom planu i donositi nove mogućnosti. Važni dogovori odvijat će se kroz diplomatske razgovore. Odluke će biti odgađane do pojave jasnijih okolnosti.
Zdravlje: Osjetljivost na stres bit će izraženija nego inače. Tijelo će tražiti mirnije okruženje. Ravnoteža će se postupno uspostavljati.
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