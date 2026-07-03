Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 03. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz intuitivne doživljaje. Odnosi će se razvijati kroz suptilne znakove i tihe signale. Maštovitost će obojiti interakcije.
Posao: Kreativni procesi bit će naglašeni i lako pokrenuti. Informacije će se primati više intuitivno nego racionalno. Neočekivani uvidi bit će značajni za daljnji tijek.
Zdravlje: Energetski ritam bit će promjenjiv i mekan. Potreba za odmorom i povlačenjem bit će izražena. Tijelo će reagirati na emocionalna stanja.
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