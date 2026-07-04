Dnevni horoskop, Rak, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost dolazi u prvi plan i stvara duboke unutarnje reakcije na ponašanje bliskih osoba. Prošlost se simbolično vraća kroz situacije koje podsjećaju na stare obrasce. Bliskost se jača kroz ranjivost.

Posao: Na radnom planu pojavljuje se potreba za povlačenjem i promatranjem situacija iz pozadine. Važne odluke bit će odgođene do trenutka veće jasnoće.

Zdravlje: Tijelo reagira na emocionalne promjene kroz oscilacije energije i osjetljivost probavnog sustava.

Snovi i vizije: Snovi su ispunjeni vodom i domom, što ukazuje na proces unutarnjeg čišćenja.