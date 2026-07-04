FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 04. i 05. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U komunikaciji će biti otvoreni novi slojevi razumijevanja koji će mijenjati percepciju odnosa. Neke poruke ili pozivi mogu stići neočekivano i poremetiti rutinu. Flert energija se pojačava kroz spontanost.

Posao: Informacije se pojavljuju u brzom slijedu, a odluke se donose kroz fragmentirane, ali ključne trenutke. Više zadataka bit će povezano na neočekivan način.

Zdravlje: Mentalna napetost se povećava zbog preopterećenja informacijama. Potreba za mentalnim rasterećenjem postaje izražena.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju razgovori i nepoznati glasovi koji prenose simbolične poruke.

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno