FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Ravnoteža u odnosima bit će narušena kroz neočekivane emocionalne oscilacije. Privlačnost prema osobama koje donose izazov se pojačava. Harmonija se traži kroz kompromis.

Posao: Suradnje dolaze u fokus, ali će biti testirane kroz različite interese. Odluke se odgađaju zbog potrebe za dodatnim informacijama.

Zdravlje: Energija se stabilizira kroz povremene padove koji zahtijevaju odmor.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju ogledala i simetrija kao simbol unutarnjeg balansiranja.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno