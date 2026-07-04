Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 07. 2026.
Ljubav: Ravnoteža u odnosima bit će narušena kroz neočekivane emocionalne oscilacije. Privlačnost prema osobama koje donose izazov se pojačava. Harmonija se traži kroz kompromis.
Posao: Suradnje dolaze u fokus, ali će biti testirane kroz različite interese. Odluke se odgađaju zbog potrebe za dodatnim informacijama.
Zdravlje: Energija se stabilizira kroz povremene padove koji zahtijevaju odmor.
Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju ogledala i simetrija kao simbol unutarnjeg balansiranja.
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