Dnevni horoskop, Vaga, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Ravnoteža u odnosima bit će narušena kroz neočekivane emocionalne oscilacije. Privlačnost prema osobama koje donose izazov se pojačava. Harmonija se traži kroz kompromis.

Posao: Suradnje dolaze u fokus, ali će biti testirane kroz različite interese. Odluke se odgađaju zbog potrebe za dodatnim informacijama.

Zdravlje: Energija se stabilizira kroz povremene padove koji zahtijevaju odmor.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju ogledala i simetrija kao simbol unutarnjeg balansiranja.