Dnevni horoskop, Djevica, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Analitičnost u odnosima pojačava se i dovodi do preispitivanja emocija i ponašanja druge strane. Neke sitnice dobivaju neočekivano veliko značenje. Stabilnost se traži kroz jasnoću.

Posao: Detalji postaju ključni u rješavanju situacija koje su dugo bile odgađane. Organizacija se spontano nameće kao nužnost.

Zdravlje: Osjetljivost živčanog sustava može biti pojačana zbog mentalnog opterećenja.

Snovi i vizije: Snovi donose motive reda, papira i strukture, što ukazuje na potrebu razjašnjavanja.