Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 04. i 05. 07. 2026.
Ljubav: Analitičnost u odnosima pojačava se i dovodi do preispitivanja emocija i ponašanja druge strane. Neke sitnice dobivaju neočekivano veliko značenje. Stabilnost se traži kroz jasnoću.
Posao: Detalji postaju ključni u rješavanju situacija koje su dugo bile odgađane. Organizacija se spontano nameće kao nužnost.
Zdravlje: Osjetljivost živčanog sustava može biti pojačana zbog mentalnog opterećenja.
Snovi i vizije: Snovi donose motive reda, papira i strukture, što ukazuje na potrebu razjašnjavanja.
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