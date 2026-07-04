Dnevni horoskop, Lav, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost će biti pojačana kroz potrebu za priznanjem i pažnjom. Dinamika odnosa dobiva dramatičan ton koji donosi i strast i napetost. Neki odnosi mogu biti stavljeni u središte pažnje okoline.

Posao: Situacije koje uključuju vodstvo dolaze u fokus, a autoritet će biti testiran kroz neočekivane okolnosti. Očekivanja drugih rastu.

Zdravlje: Vitalnost je visoka, ali se pojavljuju znakovi prenaprezanja zbog prevelike aktivnosti.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju simboli pozornice i svjetla, kao odraz unutarnje potrebe za potvrdom.