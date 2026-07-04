Dnevni horoskop, Jarac, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna distanca može se pojaviti kao zaštitni mehanizam, ali i kao izvor nesporazuma. Stabilnost se traži kroz strukturu odnosa.

Posao: Odgovornost dolazi u prvi plan, a odluke se donose pod pritiskom dugoročnih ciljeva.

Zdravlje: Umor se akumulira kroz kontinuirane obaveze.

Snovi i vizije: Snovi donose slike planina i uspona, simbolizirajući napor i ambiciju.