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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 07. 2026.
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Ljubav: Sloboda u odnosima postaje ključna tema, a udaljenost može donijeti novu privlačnost. Spontanost oblikuje emotivne reakcije.

Posao: Otvaraju se nove mogućnosti koje zahtijevaju brzu prilagodbu. Planovi se šire izvan prvotnih okvira.

Zdravlje: Aktivnost je pojačana, ali bez jasnog ritma može doći do iscrpljivanja.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju putovanja i otvoreni prostori kao simbol širenja perspektive.

Dnevni Horoskop Strijelac

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