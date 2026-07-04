Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Sloboda u odnosima postaje ključna tema, a udaljenost može donijeti novu privlačnost. Spontanost oblikuje emotivne reakcije.

Posao: Otvaraju se nove mogućnosti koje zahtijevaju brzu prilagodbu. Planovi se šire izvan prvotnih okvira.

Zdravlje: Aktivnost je pojačana, ali bez jasnog ritma može doći do iscrpljivanja.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju putovanja i otvoreni prostori kao simbol širenja perspektive.