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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. i 05. 07. 2026.
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Ljubav: Neočekivane situacije u odnosima donose promjenu perspektive. Emocionalna udaljenost i bliskost izmjenjuju se u kratkim ciklusima.

Posao: Inovativne ideje pojavljuju se spontano i traže primjenu.

Zdravlje: Nervni sustav je osjetljiv na promjene ritma.

Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju futuristički simboli i neobični obrasci.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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