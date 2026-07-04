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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 04. i 05. 07. 2026.
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Ljubav: Emocionalna dubina se pojačava kroz suptilne signale i intuitivne povezanosti. Granice između stvarnog i zamišljenog postaju tanje.

Posao: Kreativne ideje dolaze u valovima, ali njihova realizacija ostaje nejasna.

Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je pojačana.

Snovi i vizije: Snovi su izrazito živi, ispunjeni simbolima vode, svjetla i nejasnih figura koje nose poruke iz podsvijesti.

Dnevni Horoskop Ribe

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