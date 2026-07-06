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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom polju dolazit će do dinamičnih promjena raspoloženja. Komunikacija će biti naglašena, ali će se dio poruka tumačiti pogrešno. Privlačnost će se pojavljivati kroz intelektualnu stimulaciju. Neočekivani razgovori mogli bi promijeniti tijek odnosa.

Posao: Informacije će se razmjenjivati ubrzanim tempom, što će stvarati osjećaj raspršenosti. Više zadataka bit će istovremeno aktivirano. Snalaženje u kaosu bit će prepoznato kao ključna vještina. U pozadini će se oblikovati nova profesionalna prilika.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, uz povremeni osjećaj iscrpljenosti. San i odmor mogli bi biti poremećeni intenzivnim mislima. Nervni sustav bit će osjetljiv na vanjske podražaje. Kratki prekidi ritma donosit će olakšanje.

Dnevni Horoskop Blizanci

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