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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 06. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 06. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će biti naglašena potreba za potvrdom i pažnjom. Odnosi će se kretati između strasti i suptilne distance. Privlačnost će biti pojačana kroz izazovne situacije. Emocionalna dinamika bit će intenzivna i nepredvidiva.

Posao: Profesionalna scena bit će obilježena vidljivošću i važnim susretima. Uloga autoriteta bit će naglašena u više situacija. Očekivanja će biti visoka, ali i prilike za priznanje. Pritisak će se osjećati, ali i motivacija za dokazivanjem.

Zdravlje: Vitalnost će biti pojačana, ali će se trošiti brže nego inače. Srčani ritam i stresne reakcije bit će izraženiji. Ravnoteža će se održavati kroz povremene periode povlačenja. Tijelo će tražiti oporavak nakon intenzivnih aktivnosti.

Dnevni Horoskop Lav

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