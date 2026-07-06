Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 07. 2026.
Ljubav: Intenzitet emocija bit će pojačan, uz naglašene unutarnje procese. Privlačnost će se razvijati kroz magnetsku dinamiku. Tajne i neizrečene misli imat će važnu ulogu. Odnosi će biti duboko transformativni.
Posao: U profesionalnom okruženju odvijat će se procesi koji nisu u potpunosti vidljivi. Strategije će se razvijati u tišini. Kontrola nad situacijama bit će djelomična. Važne odluke donosit će se iza kulisa.
Zdravlje: Energetske promjene bit će izražene i ciklične. Intenzitet unutarnjih stanja odražavat će se na tijelo. Potreba za regeneracijom bit će naglašena. Oporavak će dolaziti kroz povlačenje.
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