Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 04. i 05. 07. 2026.
Ljubav: Sloboda u odnosima postaje ključna tema, a udaljenost može donijeti novu privlačnost. Spontanost oblikuje emotivne reakcije.
Posao: Otvaraju se nove mogućnosti koje zahtijevaju brzu prilagodbu. Planovi se šire izvan prvotnih okvira.
Zdravlje: Aktivnost je pojačana, ali bez jasnog ritma može doći do iscrpljivanja.
Snovi i vizije: U snovima se pojavljuju putovanja i otvoreni prostori kao simbol širenja perspektive.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Pijani Karlovčanin (57) autom krivudao po cesti, 'snimili' ga policajci!
emedjimurje /
Strelec: 18-godišnjak osumnjičen za tešku krađu mobitela biciklistu
RI PORTAL /
Otkriven uzrok kaosa na cesti kod Mošćeničke Drage: Vozač teretnog vozila zaspao za upravljačem?
dubrovački dnevnik /
Uvode se TX tablice: Izmijenjen je Zakon o prijevozu, usvojeni svi Frankovićevi amandmani
e zadar /
Zabave i koncerti na svakom kantunu županije – uz naš vodič nećete ostati doma
SiB /
Teška nesreća kod Slatine: Nakon sudara automobili planuli, petero teško ozlijeđenih
Izdvojeno
NAPETO /
Englezi su bijesni: Prijeti promjena termina utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva
SJAJNO /
Hrvatska pregazila protivnika, a izbornik poručuje: 'Nalazimo se u fazi skupljanja bodova'
ZAHTJEVAN ZADATAK /
[KVIZ] Rijetki mogu prepoznati ove zastave država svijeta: Dokaži se
BORBA ZA OSMINU FINALA /
Senzacija Svjetskog prvenstva bez respekta na početku susreta s braniteljima naslova
UPOZORENJE RODITELJIMA /
Previše ekrana u djetinjstvu šteti, no jedan je period ključan: 'Posebno je ranjiv'