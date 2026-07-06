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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 06. 07. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se analizirati sitni detalji koji će dobivati veću težinu nego inače. Emocionalna distanca i bliskost izmjenjivat će se kroz dan. Stabilnost će se graditi kroz rutinske interakcije. Nesigurnosti će se javljati kroz preispitivanje riječi i postupaka.

Posao: Organizacijski procesi bit će naglašeni i zahtijevat će preciznost. Pogreške će se lakše uočavati, ali i ispravljati. Radna disciplina bit će pojačana. Napredak će se odvijati kroz male, ali stabilne korake.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati osjetljivost na umor i mentalno opterećenje. Probavni sustav bit će pod utjecajem stresa. Potreba za redom i rutinom bit će izražena. Stabilizacija će dolaziti postupno.

Dnevni Horoskop Djevica

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