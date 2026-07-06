Dnevni horoskop, Ribe, 06. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna percepcija bit će pojačana i duboko intuitivna. Odnosi će se razvijati kroz suptilne signale i osjećaje. Granice između stvarnog i zamišljenog bit će zamagljene. Romantična atmosfera bit će izražena.

Posao: Kreativni procesi bit će naglašeni i inspirativni. Struktura će se povremeno gubiti u maštovitosti. Intuicija će igrati važnu ulogu u odlukama. Suradnje će se odvijati kroz empatiju.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana na emocionalne utjecaje. Umor će se javljati u valovima. Potreba za povlačenjem i mirom bit će izražena. Oporavak će se odvijati kroz tišinu i san.