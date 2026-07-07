FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 07. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Bit će privučena pozornost osobe koja je već neko vrijeme promatrala iz sjene. U postojećim odnosima bit će naglašena iskrenost i međusobno razumijevanje. Jedan kompliment mogao bi ostaviti snažan dojam. Emocije će biti izražene bez velikih prepreka.

Posao: Bit će pružena prilika za dokazivanje sposobnosti. Trud uložen u proteklom razdoblju bit će primijećen. Financijska pitanja pokazat će stabilnost. Jedna vijest mogla bi otvoriti vrata novim mogućnostima.

Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Manje tegobe brzo će biti zaboravljene. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje organizma. Osjećaj snage bit će prisutan tijekom cijelog dana.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno