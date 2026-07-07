Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 07. 2026.
Ljubav: Bit će otkrivene emocije koje su dugo ostajale skrivene. Odnos će dobiti novu dubinu nakon iskrenog razgovora. Slobodnima će pažnju privući osoba snažnog karaktera. Intuicija će se pokazati vrlo pouzdanom.
Posao: Na poslovnom planu bit će pokrenuti važni procesi. Bit će prepoznata sposobnost rješavanja složenih situacija. Financijska pitanja krenut će prema stabilnijem razdoblju. Moguće je stjecanje dodatnog povjerenja nadređenih.
Zdravlje: Snaga organizma bit će izraženija nego prethodnih dana. Psihološka otpornost pomoći će u svladavanju manjih izazova. Osjećaj sigurnosti pozitivno će djelovati na raspoloženje. Večer će donijeti potreban mir.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Presuda karlovačkog suda! Majstor će morati potegnuti u džep, zbog nekvalitetno izvedenih radova mora platiti 7.200 eura?
emedjimurje /
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC Lovci na baštinu: Ines Virč održala radionicu o heraldici za djecu
RI PORTAL /
DRAMA NA OBILAZNICI! Policijski motociklist osigurao prolaz teško ozlijeđenoj osobi od Matulja do Rijeke
dubrovački dnevnik /
Knežević predala primjedbu na GUP: 'Morski autobus ne smije postati pokriće za privatizaciju obale!'
e zadar /
Zadarska županija širi kreditne potpore: nakon stambenih, novi program za mlade poljoprivrednike
SiB /
Objavljeni detalji požara stambene zgrade u Orahovici: Vatra uništila stan i krovište, stanar teško ozlijeđen
Izdvojeno
REAKCIJE /
Španjolski izbornik otkrio što je presudilo, portugalski okrivio sreću
DOLAZI SPASITELJ /
Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik