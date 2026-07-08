Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 08. 07. 2026.
Ljubav: Emotivna osjetljivost donosi dublje razumijevanje odnosa. Uočavaju se detalji koji otkrivaju koliko su osjećaji iskreni i snažni. Moguće je stvaranje nove razine bliskosti kroz nježne trenutke.
Posao: Na poslovnom području dolazi do postupnog razjašnjenja situacija koje su bile neizvjesne. Cijeni se predanost i odgovornost koja je pokazana kroz vrijeme. Otvara se mogućnost za suradnju koja donosi osjećaj sigurnosti.
Zdravlje: Naglašena je potreba za emocionalnim rasterećenjem. Stare brige polako gube svoju snagu, a unutarnji mir postaje važniji. Tijelo reagira pozitivno na promjene koje donose ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovčanin kod Supernove na biciklističkoj stazi naletio na metalni dio semafora, pao s bicikla i ozlijedio se: Tko je odgovoran?
emedjimurje /
PREGOVORI I DOMIŠLJATOST Kako su međimurski policajci nagovorili Trninića da se preda?
RI PORTAL /
Obnovljena dječja igrališta! Postavljene nove sprave na čak devet lokacija
dubrovački dnevnik /
Azil Dubrovnik organizira posebno druženje: Psi koji traže dom čekaju vas na plaži
e zadar /
Devet godina UNESCO-ova statusa zadarskih bedema – sačuvati ih i predstaviti budućim generacijama
SiB /
Obiteljski nasilnik razbio čašu pa partnerici rekao: “Boli me k**** glupačo, tvoje je da počistiš”. Pogledajte kako ga je sud kaznio
Izdvojeno
LOV NA 25 /
Od čega je ovaj čovjek? Đoković izborio novo polufinale nakon povijesno dugog meča
GIANNI BE GOOD /
Ima li kraja cirkusu? Pogledajte kako je Infantino paradirao i pozirao s egipatskom zastavom