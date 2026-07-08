Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 08. 07. 2026.
Ljubav: Ljubavna događanja donose iznenađenja i zanimljive emocionalne preokrete. Privlačnost i komunikacija postaju snažni pokretači odnosa. Neke riječi koje su dugo čekale pravi trenutak sada pronalaze svoj put.
Posao: Na radnom mjestu ističu se sposobnosti prilagodbe i brzog razmišljanja. Nove informacije otvaraju mogućnost za korisne promjene. Ideje koje su ranije bile zanemarene sada dobivaju veću vrijednost.
Zdravlje: Mentalna aktivnost ostaje naglašena, ali se traži i prostor za odmor. Unutarnja napetost može biti zamijenjena osjećajem lakšeg disanja i rasterećenja. Obnavlja se povezanost između tijela i uma.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovčanin kod Supernove na biciklističkoj stazi naletio na metalni dio semafora, pao s bicikla i ozlijedio se: Tko je odgovoran?
emedjimurje /
PREGOVORI I DOMIŠLJATOST Kako su međimurski policajci nagovorili Trninića da se preda?
RI PORTAL /
Obnovljena dječja igrališta! Postavljene nove sprave na čak devet lokacija
dubrovački dnevnik /
Azil Dubrovnik organizira posebno druženje: Psi koji traže dom čekaju vas na plaži
e zadar /
Devet godina UNESCO-ova statusa zadarskih bedema – sačuvati ih i predstaviti budućim generacijama
SiB /
Obiteljski nasilnik razbio čašu pa partnerici rekao: “Boli me k**** glupačo, tvoje je da počistiš”. Pogledajte kako ga je sud kaznio
Izdvojeno
LOV NA 25 /
Od čega je ovaj čovjek? Đoković izborio novo polufinale nakon povijesno dugog meča
GIANNI BE GOOD /
Ima li kraja cirkusu? Pogledajte kako je Infantino paradirao i pozirao s egipatskom zastavom