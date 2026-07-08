Dnevni horoskop, Vaga, 08. 07. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi prolaze kroz razdoblje nježnijih i skladnijih energija. Stvara se prostor za razumijevanje i pomirenje tamo gdje je bilo udaljavanja. Romantični trenutci mogu donijeti osjećaj posebne povezanosti.

Posao: Suradnje dolaze u prvi plan i pokazuju se kao važan čimbenik napretka. Diplomatski pristup donosi korisne rezultate i nove prilike. Financijska slika može postati stabilnija kroz dobro postavljene temelje.

Zdravlje: Potreba za emocionalnim skladom postaje posebno izražena. Ravnoteža između obveza i privatnog vremena donosi više energije. Osjećaj lakoće vraća se kroz mirnije razdoblje.