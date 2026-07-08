Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 07. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. U odnosima se otkrivaju istine koje mijenjaju pogled na budućnost. Magnetizam i privlačnost postaju posebno naglašeni.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do prepoznavanja sposobnosti i skrivene snage. Situacije koje su izgledale komplicirano počinju dobivati rješenje. Ambiciozni planovi dobivaju novu energiju.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga i povećava osjećaj otpornosti. Emocionalno čišćenje donosi olakšanje i novu stabilnost. Tijelo pokazuje znakove pozitivne prilagodbe.