Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 07. 2026.
Ljubav: Duboke emocije dolaze u prvi plan i otkrivaju skrivene želje. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije i jačanja. Slobodni Škorpioni mogu doživjeti susret koji ostavlja snažan emocionalni dojam. Intuicija otkriva ono što riječi ne govore.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjena koje otvaraju nove mogućnosti. Sposobnost analize i procjene situacija donosi prednost. Neki skriveni potencijali izlaze na površinu. Financijski planovi dobivaju novu strukturu.
Zdravlje: Obnavlja se osjećaj unutarnje snage i otpornosti. Emocionalno rasterećenje donosi više energije. Stare brige postupno gube svoj utjecaj. Tijelo i um ulaze u skladniji odnos.
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