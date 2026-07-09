Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 07. 2026.

Ljubav: Duboke emocije dolaze u prvi plan i otkrivaju skrivene želje. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije i jačanja. Slobodni Škorpioni mogu doživjeti susret koji ostavlja snažan emocionalni dojam. Intuicija otkriva ono što riječi ne govore.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjena koje otvaraju nove mogućnosti. Sposobnost analize i procjene situacija donosi prednost. Neki skriveni potencijali izlaze na površinu. Financijski planovi dobivaju novu strukturu.

Zdravlje: Obnavlja se osjećaj unutarnje snage i otpornosti. Emocionalno rasterećenje donosi više energije. Stare brige postupno gube svoj utjecaj. Tijelo i um ulaze u skladniji odnos.