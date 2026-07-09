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Dnevni horoskop, Bik, 09. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 09. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavnom području dolazi do smirivanja napetosti i stvaranja osjećaja sigurnosti. Partnerstva se grade kroz povjerenje i male znakove pažnje koji imaju veliku vrijednost. Samci mogu privući osobu koja ostavlja snažan dojam svojom stabilnošću. Jedna emocionalna spoznaja mijenja dosadašnje stavove.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do situacija u kojima se pokazuje snaga strpljenja i upornosti. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise, a trud iz prethodnog razdoblja počinje se vrednovati. Moguće je otvaranje novih poslovnih mogućnosti. Stabilnost postaje glavna tema dana.

Zdravlje: Tijelo šalje jasne znakove potrebe za ravnotežom i opuštanjem. Energija će se obnavljati kroz osjećaj unutarnjeg zadovoljstva. Pozitivne promjene u svakodnevici donose više vitalnosti. Psihička stabilnost postaje važan izvor snage.

Dnevni Horoskop Bik

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