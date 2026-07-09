Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 07. 2026.
Ljubav: Neobični događaji mogu unijeti svježinu u emotivne odnose. Nova poznanstva dolaze kroz neočekivane okolnosti. Postojeće veze prolaze kroz fazu iskrenijeg povezivanja. Sloboda i bliskost pronalaze zajednički jezik.
Posao: Originalne ideje dolaze do izražaja i privlače pažnju. Poslovni planovi mogu dobiti drugačiji, moderniji oblik. Suradnje s kreativnim osobama donose napredak. Promjene koje dolaze otvaraju prostor za razvoj.
Zdravlje: Potreba za mentalnim osvježenjem postaje izražena. Nova energija dolazi kroz promjenu svakodnevnih obrazaca. Osjećaj slobode pozitivno utječe na raspoloženje. Tijelo reagira bolje kada postoji unutarnja ravnoteža.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovčanin kod Supernove na biciklističkoj stazi naletio na metalni dio semafora, pao s bicikla i ozlijedio se: Tko je odgovoran?
emedjimurje /
PREGOVORI I DOMIŠLJATOST Kako su međimurski policajci nagovorili Trninića da se preda?
RI PORTAL /
Obnovljena dječja igrališta! Postavljene nove sprave na čak devet lokacija
dubrovački dnevnik /
Azil Dubrovnik organizira posebno druženje: Psi koji traže dom čekaju vas na plaži
e zadar /
Devet godina UNESCO-ova statusa zadarskih bedema – sačuvati ih i predstaviti budućim generacijama
SiB /
Obiteljski nasilnik razbio čašu pa partnerici rekao: “Boli me k**** glupačo, tvoje je da počistiš”. Pogledajte kako ga je sud kaznio
Izdvojeno
macron nije trump /
Francuzi bijesni! FIFA odbila žalbu za Olisea, a onda stigla nova odluka koja diže prašinu
gotova era /
Od anonimca do hrvatskog junaka: Zlatko Dalić napustio klupu koju će biti teško naslijediti