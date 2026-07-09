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Dnevni horoskop, Ribe, 09. 07. 2026.
Ljubav: Romantična energija donosi snažne osjećaje i emotivne spoznaje. U odnosima se povećava potreba za nježnošću i razumijevanjem. Slobodne Ribe mogu osjetiti posebnu povezanost s nekim novim. Intuicija vodi prema važnim emocionalnim otkrićima.
Posao: Kreativnost postaje važan pokretač poslovnih događaja. Ideje koje su dugo bile u pozadini sada dobivaju priliku. Suradnje donose osjećaj inspiracije i podrške. Financijski planovi postaju jasniji kroz nove uvide.
Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će pojačana, ali donosi i veću svijest o vlastitim potrebama. Dolazi do emocionalnog rasterećenja. Energija se obnavlja kroz mirnije trenutke. Unutarnji sklad postaje izvor nove snage.
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