FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 11. i 12. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 11. i 12. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Vikend donosi osjećaj sigurnosti i topline u emotivnim odnosima. Moguće je ponovno povezivanje kroz male znakove pažnje koji otkrivaju velike osjećaje. Ono što je ranije stvaralo nesigurnost sada se promatra iz drugačije perspektive. Stabilnost postaje najvažnija tema.

Posao: Pojavljuje se prilika za sagledavanje poslovnih planova iz potpuno novog kuta. Strpljenje i upornost pokazuju svoju vrijednost. Neke skrivene mogućnosti mogu izaći na vidjelo kada se najmanje očekuje.

Zdravlje: Naglašena je potreba za usporavanjem i povratkom jednostavnim životnim zadovoljstvima. Organizam pokazuje znakove potrebe za obnovom energije. Mir i kvalitetan odmor postaju važan izvor snage.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s domom, prošlošću i osjećajem pripadnosti. Pojavljuju se slike koje podsjećaju na važne životne vrijednosti. Intuicija može otkriti odgovore na pitanja koja su dugo bila otvorena.

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno