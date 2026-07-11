Dnevni horoskop, Bik, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Vikend donosi osjećaj sigurnosti i topline u emotivnim odnosima. Moguće je ponovno povezivanje kroz male znakove pažnje koji otkrivaju velike osjećaje. Ono što je ranije stvaralo nesigurnost sada se promatra iz drugačije perspektive. Stabilnost postaje najvažnija tema.

Posao: Pojavljuje se prilika za sagledavanje poslovnih planova iz potpuno novog kuta. Strpljenje i upornost pokazuju svoju vrijednost. Neke skrivene mogućnosti mogu izaći na vidjelo kada se najmanje očekuje.

Zdravlje: Naglašena je potreba za usporavanjem i povratkom jednostavnim životnim zadovoljstvima. Organizam pokazuje znakove potrebe za obnovom energije. Mir i kvalitetan odmor postaju važan izvor snage.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s domom, prošlošću i osjećajem pripadnosti. Pojavljuju se slike koje podsjećaju na važne životne vrijednosti. Intuicija može otkriti odgovore na pitanja koja su dugo bila otvorena.