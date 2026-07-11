Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda otvaraju se vrata iskrenijih emocija i dubljih razgovora. Nešto što je dugo ostalo neizrečeno moglo bi pronaći svoj pravi trenutak. Stari osjećaji ponovno dolaze u fokus, ali sada s više razumijevanja i zrelosti. Privlačnost i strast bit će snažno naglašene.

Posao: Misli se okreću prema budućim ciljevima i novim mogućnostima. Pojavljuje se osjećaj da se određeni poslovni potezi napokon počinju slagati u jasniju sliku. Kreativne ideje dobivaju dodatnu vrijednost, a trud iz prethodnog razdoblja može biti prepoznat.

Zdravlje: Tijelo traži više ravnoteže i trenutke odmora od ubrzanog ritma. Energija se obnavlja kroz mirnije aktivnosti i povezivanje sa sobom. Naglašena je potreba za emocionalnim rasterećenjem i unutarnjim skladom.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti živopisni i ispunjeni simbolima promjene. Intuicija donosi poruke povezane s novim počecima i osobnim oslobađanjem. Neobični detalji iz snova mogu ostati u sjećanju duže nego inače.