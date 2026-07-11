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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. i 12. 07. 2026.
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Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i otkrivaju ono što je dugo bilo skriveno. Vikend donosi intenzivne trenutke i snažne spoznaje. Odnosi prolaze kroz fazu transformacije. Privlačnost postaje snažnija nego inače.

Posao: Pojavljuju se prilike za promjenu postojećeg smjera. Instinkt pomaže u prepoznavanju pravih trenutaka. Neke poslovne tajne ili informacije mogu biti otkrivene.

Zdravlje: Obnova energije dolazi kroz emocionalno čišćenje i oslobađanje tereta. Tijelo pokazuje veću osjetljivost na stres. Mirniji ritam donosi osjećaj regeneracije.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti vrlo snažni i puni simbolike. Moguće je suočavanje sa skrivenim strahovima ili željama. Intuicija otvara vrata dubljem razumijevanju sebe.

Dnevni Horoskop škorpion

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