FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Privlačnost i karizma dolaze do izražaja tijekom vikenda. Emotivni odnosi dobivaju više strasti i topline. Netko može pokazati osjećaje na neočekivan način. Vrijeme provedeno s bliskim osobama donosi posebno zadovoljstvo.

Posao: Ambicije se ponovno bude i pojavljuju se nove ideje za ostvarenje ciljeva. Prethodni trud može donijeti potvrdu vrijednosti. Kreativni pristup otvara vrata zanimljivim mogućnostima.

Zdravlje: Energetska razina raste, ali potrebno je pronaći pravi ritam. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Pozitivno raspoloženje dodatno obnavlja vitalnost.

Snovi i vizije: Snovi mogu sadržavati slike uspjeha, pozornice i osobnog izražavanja. Pojavljuju se simboli koji bude želju za promjenom. Intuicija može pokazati put prema novim prilikama.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno