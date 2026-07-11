Dnevni horoskop, Lav, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost i karizma dolaze do izražaja tijekom vikenda. Emotivni odnosi dobivaju više strasti i topline. Netko može pokazati osjećaje na neočekivan način. Vrijeme provedeno s bliskim osobama donosi posebno zadovoljstvo.

Posao: Ambicije se ponovno bude i pojavljuju se nove ideje za ostvarenje ciljeva. Prethodni trud može donijeti potvrdu vrijednosti. Kreativni pristup otvara vrata zanimljivim mogućnostima.

Zdravlje: Energetska razina raste, ali potrebno je pronaći pravi ritam. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Pozitivno raspoloženje dodatno obnavlja vitalnost.

Snovi i vizije: Snovi mogu sadržavati slike uspjeha, pozornice i osobnog izražavanja. Pojavljuju se simboli koji bude želju za promjenom. Intuicija može pokazati put prema novim prilikama.