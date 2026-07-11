Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Vikend donosi romantične trenutke i potrebu za emocionalnom ravnotežom. Moguće je otkrivanje novih slojeva u postojećim odnosima. Privlačnost raste kroz nježnost i razumijevanje. Ljubavne odluke postaju jasnije.

Posao: Suradnje i kontakti imaju važnu ulogu u nadolazećim događajima. Pojavljuju se prilike koje dolaze kroz druge ljude. Diplomacija i osjećaj za pravi trenutak donose prednost.

Zdravlje: Unutarnji mir postaje ključan za osjećaj energije. Potreba za ljepšim i skladnijim okruženjem bit će naglašena. Emocionalna ravnoteža pozitivno utječe na tijelo.

Snovi i vizije: Snovi mogu donositi slike odnosa, susreta i novih izbora. Moguće je intuitivno prepoznavanje važnih životnih poruka. Kreativna inspiracija dolazi kroz neobične ideje.